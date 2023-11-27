В Интерполе заявили, что организация не вмешивается в политические дела

По словам генсека Интерпола Юргена Штока, организация уважает суверенитет и верховенство закона в своих государствах - членах

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Интерпол занимается борьбой с общеуголовными преступлениями без политического оттенка, а также уважает суверенитет и верховенство закона в своих государствах - членах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в преддверии открытия 91-й Генеральной ассамблеи Интерпола генеральный секретарь организации Юрген Шток.

"Идея Интерпола заключается в том, что мы оставляем политические вещи в стороне. В нашем уставе четко сказано, что мы строго не вмешиваемся в дела, которые имеют преимущественно политическую, военную или религиозную составляющую, и нейтрально занимаемся обычными преступниками. Мы в Интерполе не отвечаем за проверку верховенства закона в наших странах - участницах. Это то, что мы должны уважать в силу суверенитета государств - членов", - отметил Сток.

При этом генеральный секретарь Интерпола подчеркнул, что все запросы членов организации тщательно проверяются специалистами на предмет соответствия указанным правилам.

91-я Генеральная ассамблея Интерпола пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Она соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств из более 190 стран - участниц организации. Ассамблея приурочена к столетию с момента создания организации, основанной в австрийской столице в 1923 году.

В новость была внесена правка (17:27 мск) - исправлены имя в лиде и написание организации в лиде и в четвертом абзаце, верно - Юрген Шток и Генеральная ассамблея.