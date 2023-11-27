Сын Кернеса заявил, что его семья в 2020 году не соглашалась на отключение от аппарата ИВЛ

По словам Кирилла Кернеса, группа чиновников Харьковского горсовета под руководством нынешнего мэра Игоря Терехова подделала электронную подпись его отца и приняла несколько нелегитимных решений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса в немецкой клинике Charite в 2020 году наступила в результате отключения от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на что не давала согласия его семья. Об этом сообщил старший сын мэра Кирилл Кернес.

"Причиной смерти Геннадия Кернеса стало отключение его от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года. После чего сердце уже не выдержало, и он умер 16 декабря 2020, а вовсе не 17 декабря, как нам всем говорили. И я вам как старший сын могу гарантировать: семья на это отключение согласия не давала", - сказал он в интервью украинскому изданию "Главком".

По его словам, группа чиновников Харьковского горсовета под руководством нынешнего мэра Игоря Терехова подделала электронную подпись Кернеса, приняв несколько нелегитимных решений. "16 сентября 2020 года чиновники Харьковского городского совета осуществили ряд фальсификаций решений городского головы, которым был Геннадий Кернес. Это делалось с целью захвата власти в городе. Для этого была создана фейковая электронная подпись Кернеса, которая незаконно многократно использовалась для действий, приносивших этим лицам личную выгоду. На сегодняшний день моими юристами собраны документы и доказательства, которые дают основания утверждать, что группой должностных лиц во главе с Игорем Тереховым заранее осознанно был разработан и впоследствии полностью реализован план захвата власти в Харькове", - добавил Кирилл Кернес.

Семья мэра намерена передать имеющиеся у нее материалы, в том числе выписки из клиники Charite о состоянии здоровья Кернеса, в правоохранительные органы и будет добиваться расследования по этому поводу.

В сентябре 2020 года 61-летний мэр Харькова Кернес, занимавший эту должность в 2010-2020 годах, заразился коронавирусом и был доставлен в немецкую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся. Датой его смерти было объявлено 17 декабря 2020 года. В то же время городская территориальная избирательная комиссия Харькова 4 ноября объявила, что Кернес одержал победу в выборах мэра. После смерти мэра городской совет 24 февраля 2021 года досрочно прекратил его полномочия. Городом стал руководить его однопартиец Терехов, который ранее исполнял обязанности секретаря местного горсовета. Терехов победил на новых выборах 31 октября того же года.