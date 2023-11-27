В Коми около 70 многодетных семей получили выплаты на покупку транспорта и жилья

Как сообщил глава республики Владимир Уйба, меры поддержки семей будут расширять

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми выделило 56 многодетным семьям с семью и более детьми выплаты на покупку автобусов, а 14 семьям - средства на приобретение или строительство индивидуальных домов, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в ходе XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".

"С 2021 года мы для семей, имеющих семь и более детей, ввели нормы, и сегодня 56 семей получили выплаты и приобрели семейные автобусы, чтобы семья могла целиком отправиться на любые мероприятия. Как поощрить многодетность: с 2021 году семье сначала с девятью и более детьми, а затем с шестью детьми выделяем средства на строительство и приобретение дома. Выделили уже 14 семьям более 100 млн рублей на строительство и приобретение дома. В этом году снизили планку до пяти и более детей", - сказал глава Коми на секции в рамках XXV Всемирного русского народного собора.

Как отметил руководитель региона, демографическая ситуация в Коми характеризуется снижением общей численности населения, в том числе и женщин репродуктивного возраста. В то же время за последние несколько лет удалось добиться снижения числа абортов. Наибольшее число прерывания беременности удалось достичь в части абортов, выполняемых по желанию женщин, а это более 60% в регионе. Ранее глава республики выступил с инициативой вычеркнуть аборты из системы ОМС за исключением прерываний по медицинским показаниям. Однако одни запреты не приведут к положительным результатам, нужно действовать с дополнительными мерами социальной поддержки, отметил Уйба.

Помимо выплат многодетным на микроавтобусы и жилье в Коми выплачивается региональный семейный капитал в 150 тыс. рублей при рождении первого ребенка, а также при рождении третьего и последующих детей [при рождении второго ребенка выплачивается федеральный маткапиал]. В Коми дарят большой набор новорожденного, представляют набор компенсаций при оплате жилищно-коммунальных услуг, введенный в регионе орден "Родительская слава" также обеспечен материально. "С этого года включаем меры, если семья молодая взяла ипотеку, первого ребенка родили, то 30% [долга по ипотеке] берем на себя, второго родили - еще 30% берем, третьего родили - 100% платим ипотеку" - сообщил глава Коми.