Степашин сообщил о размещении пострадавших от ХАМАС в Сергиевском подворье в Иерусалиме

По данным Императорского православного палестинского общества, на территории подворья находятся в том числе гостиница и ресторан

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Императорское православное палестинское общество (ИППО) разместило людей, пострадавших от действий ХАМАС в Сергиевском подворье в Иерусалиме. Об этом сообщил председатель ИППО Сергей Степашин, выступая на Международной секции Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"В Сергиевском подворье мы разместили тех людей, которые пострадали от действий ХАМАС, потеряли свои дома. И они живут там. Мы не делим людей на иудеев, мусульман, буддистов, православных, католиков, и в этом наша сила, я считаю", - сказал Степашин.

По данным ИППО, на территории Сергиевского подворья находятся в том числе гостиница и ресторан.

По информации Степашина, в настоящее время у Императорского православного палестинского общества действует 35 отделений за рубежом, при этом они есть во всех ближневосточных странах, в том числе в Израиле, Сирии, Ливане, Иордании.