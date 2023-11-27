В Югре 34 начальных класса перевели на дистант из-за кишечной инфекции

В администрации Нижневартовска сообщили, что 1012 обучающихся будут учиться в таком режиме до 3 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Все классы с 1-го по 4-й - всего 34 - средней школы №44 им. К. Д. Ушинского в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа переведены на дистанционное обучение из-за распространения кишечной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Нижневартовска.

"Согласно предписанию территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону от 24.11.2023 №562 в общеобразовательной организации разобщены 34 начальных (с 1-го по 4-й) класса. На обучение с применением дистанционных технологий на период с 27 ноября по 3 декабря переведены 1 012 обучающихся", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в средней школе №44 им. К. Д.Ушинского Нижневартовска принимаются меры, проводятся противоэпидемические мероприятия по профилактике острой кишечной инфекции в соответствии с требованием санитарного законодательства.

Департамент образования администрации Нижневартовска сообщает, что в период с 14 по 24 ноября в школе были выявлены 12 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди обучающихся 9 классов.