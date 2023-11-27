Псковский поисковый отряд "Штурм" за год поднял останки 74 красноармейцев

В 2023 году поиски велись с помощью данных редких архивных документов, в том числе аэрофотосъемки времен Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Поисковики одного из крупнейших в Псковской области великолукского поискового отряда "Штурм" за год проведения экспедиций к местам ожесточенных сражений времен Великой Отечественной войны увеличили вдвое число обнаруженных и поднятых останков военнослужащих Красной армии. Экспертам удалось поднять останки 74 красноармейцев благодаря изучению редких архивов и аэрофотосъемке тех лет, половину из найденных бойцов захоронят в июне 2024 года, сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

На территории региона за годы оккупации фашистами было уничтожено более 5 тыс. деревень, убиты 71 тыс. мирных жителей. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.

"Мы завершили сезон поисковых экспедиций и подвели итоги работы в этом году. Результаты оказались беспрецедентными. Нам удалось найти и поднять из земли останки 74 военнослужащих Красной армии, погибших в ожесточенных боях Великой Отечественной войны. Это вдвое больше, чем нами было найдено в экспедициях год назад. Но, конечно, кроме поисковой удачи, мы проводим масштабную работу по установлению мест сражений", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 2023 году поисковики находили места с останками красноармейцев благодаря изучению редких архивных документов, в том числе аэрофотосъемке времен Великой Отечественной войны. Специалисты накладывали ее на карты современной местности и вычисляли точки, в которых в те годы велись бои.

"Кроме того, нам помогают и местные жители, дают очень много информации. Благодаря их помощи мы тоже находим места с останками бойцов. В этом сезоне мы нашли таким образом останки 20 бойцов, благодаря информации, полученной от жителей сел и деревень. Кстати, в основном в этом году находили красноармейцев на территории Великолукского района. Кроме того, поиски велись на территории Куньинского, Новосокольнического, Невельского и Локнянского районов", - добавил Колендо.

По его словам, примерно половина останков была захоронена на мемориале "Ступинская высота" в Великолукском районе. "Еще одна половина останков будет предана земле 22 июня 2024 года. Мы выбрали эту памятную дату, начало Великой Отечественной войны", - пояснил собеседник агентства.

Великолукский район в годы войны

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.