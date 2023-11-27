Эксперт: психологические требования для пилотов БАС нужно ужесточить

Эта мера позволит бороться с незаконным применением БАС, считает директор научно-образовательного центра воздушного транспорта Сергей Кудряков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Психологические и медицинские требования для допуска к обучению на внешнего пилота беспилотных авиационных систем необходимо ужесточить. Это позволит бороться с незаконным применением БАС, такое мнение высказал директор научно-образовательного центра воздушного транспорта Сергей Кудряков на стратегической сессии в рамках финала чемпионата "Профессионалы".

"Говоря о широком развитии беспилотных технологий, приходится констатировать, что вместе с этим растет и количество незаконного применения беспилотных авиационных систем для самых разных целей. Эту проблему целесообразно решать с помощью двух подходов. Первый касается создания специальной службы по противодействию незаконному использованию БАС, и второй - по ужесточению профессионального отбора лиц, которые претендуют на получение соответствующей специальности. С этой точки зрения предполагается дополнить фильтры медицинских и психологических противопоказаний, фильтр мотивационной оценки, и в случае не прохождения тестов не допускать человека к освоению профессии, особенно когда мы говорим о тяжелых и более сложных аппаратах", - сказал он.

По его словам, также следует сформировать общие требования по реализации образовательных программ, разработать порядок проведения квалификационного экзамена и присвоения разрядов, разработать программы повышения квалификации. Отдельно же следует проработать программы обучения специалистов по эксплуатации БАС с массой более 30 кг.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.