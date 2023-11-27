Эвакуаторы помогают коммунальным службам в Москве ликвидировать последствия снегопада

Они перемещают неисправные и попавшие в ДТП автомобили в безопасные места

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эвакуаторы "Московского паркинга" помогают городским службам справляться с последствиями снегопада в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Эвакуаторы "Московского паркинга" дежурят круглосуточно - перемещают неисправные и попавшие в ДТП автомобили в безопасные места. Также специальные большегрузные эвакуаторы помогают вытянуть буксующие из-за непогоды грузовики", - говорится в сообщении.

Столичных водителей просят быть особенно осторожными при передвижении по городу на автомобиле, по возможности пользоваться городским транспортом.