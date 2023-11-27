Суд вновь отказался снять с Евгения Понасенкова статус иноагента

Блогера внесли в реестр иностранных агентов в 2022 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы снова отказался исключить из перечня иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел иск Понасенкова Е. Н. к Министерству юстиции России о признании незаконным решения внести его в список иноагентов и постановил отказать в исковых требованиях в полном объеме", - сказали в суде.

В 2022 году Понасенков и созданное им ООО "Первый научный" были внесены в реестры иностранных агентов. Блогер подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, иск был отклонен.