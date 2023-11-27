Фестиваль в честь праздника лойкратхонг прошел в Таиланде

В этот день жители королевства пришли на водоемы и запустили в них лодочки лойкратхонг из банановых листьев, украшенные цветами, свечами и тремя палочками благовоний

БАНГКОК, 27 ноября. /ТАСС/. Общенациональный фестиваль в честь праздника лойкратхонг состоялся в Таиланде. В этот день жители королевства с наступлением темноты пришли на водоемы и запустили в них лодочки лойкратхонг из банановых листьев, украшенные цветами, свечами и тремя палочками благовоний. В главном столичном парке Люмпхини по случаю праздника собрались тысячи жителей и гостей Бангкока, передает корреспондент ТАСС.

Посетители Люмпхини могли приобрести кратхонги как в самом парке, так и практически в любом магазине города, чтобы отправить их в плавание в одном из расположенных здесь прудов. Прежде чем опустить лодочку в воду, можно загадать желание или помолиться, выразив почтение духам рек и богине воды Пхра Мэкхонг Кха. Тайцы верят, что ритуал позволит избавиться от негатива и прервать полосу неудач.

Лойкратхонг проводится в полнолуние 12 месяца по тайскому лунному календарю, которое в 2023 году приходится на 27 ноября. Его также отмечают в некоторых регионах Лаоса и Мьянмы. Праздник зародился в королевстве Сукхотай в XIV веке, столица которого располагалась на территории современной одноименной таиландской провинции, расположенной к северу от Бангкока.

Туристическое управление Таиланда для защиты окружающей среды призвало использовать кратхонги, изготовленные из биоразлагаемых материалов, и ограничить их запуск из расчета одного на семью. Как ожидается, лойкратхонг в 2023 году будет способствовать развитию внутреннего туризма, генерируя порядка 6 млрд батов ($170 млн) дохода. "Лойкратхонг - это традиция, которая передавалась из поколения в поколение в течение длительного времени. Ее сохранению правительство придает большое значение. Сегодня я отправлюсь в Сукхотай, чтобы тоже стать ее частью", - сказал премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависин.