Силуанов выразил соболезнования семьям погибших на руднике сотрудников "Алросы"

Глава Минфина также пожелал двум пострадавшим скорейшего выздоровления

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил соболезнования родным и близким сотрудников компании "Алроса", погибших на руднике "Удачный" в Якутии.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших сегодня на руднике "Удачный" в Якутии. Ужасная трагедия. Родственникам сотрудников компании "Алроса" - душевных сил, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления. Сочувствую и переживаю вместе с вами", - сказал Силуанов журналистам.

Утром 26 ноября в Удачном на руднике произошел выброс метана. На место были направлены два отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного (12 человек и 2 единицы техники). По предварительной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.

Алмазодобывающая компания "Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья, обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. В компании трудятся более 20 тыс. сотрудников.