В ДНР 371 тыс. абонентов получили свет после отключения из-за непогоды

Обесточенными остаются 1,3 тыс. трансформаторных подстанций и 154 тыс. бытовых абонентов

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроснабжения для 371 тыс. бытовых абонентов из 525 тыс., которые к утру понедельника остались без электричества из-за непогоды в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

В ночь на понедельник порывистый ветер и ливневые дожди оставили без электричества 525 тыс. бытовых абонентов почти на всей территории Донецкой Народной Республики. Из-за непогоды и отсутствия электроэнергии ограничена работа трамваев и троллейбусов, в Мариуполе наблюдаются перебои с водоснабжением.

"За последние несколько часов энергетики запитали 2,3 тыс. трансформаторных подстанций в разных районах республики, подав напряжение 371 тыс. бытовых абонентов. Была поставлена задача в первую очередь восстановить энергоснабжение медицинских учреждений, котельных и других социально значимых объектов, а также водоотливов угледобывающих предприятий. Задача выполняется, часть котельных временно запитывается от генераторов", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту остаются обесточенными 1,3 тыс. трансформаторных подстанций, 154 тыс. бытовых абонентов.

Как сообщили ТАСС в Минстрое республики, перебои с отоплением начались в ночь на воскресенье после обстрелов со стороны украинской армии: к утру воскресенья из-за обстрелов было обесточено 568 котельных, без отопления остались почти 8 тыс. многоквартирных домов, 253 школы, 250 детских садов, 152 больницы. Из-за непогоды ситуация усугубилась. Для устранения аварийной ситуации в сфере теплоснабжения было задействовано 1,7 тыс. человек и 80 единиц спецтехники. В сфере водоснабжения - 909 специалистов и 61 единица техники. К настоящему моменту теплоноситель подают 460 котельных республики.