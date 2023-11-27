В Праге прошли демонстрации профсоюзов с экономическими требованиями к правительству

Собравшиеся потребовали, в частности, повышения госфинансирования бюджетной сферы и окладов трудящихся

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Демонстрации профсоюзов с экономическими требованиями к правительству Чехии прошли в центре Праги. Согласно Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП), крупнейшему профцентру страны и главному организатору протестов, в них приняли участие тысячи трудящихся.

Профсоюзные активисты прошли шествиями перед расположенными в центре столицы дворцами министерства образования, Сената (верхней палаты парламента) и Палаты депутатов (нижней палаты парламента). Потоки демонстрантов соединились на Малостранской площади, где состоялся митинг. Они заполнили ее большую часть.

На Малостранской площади собралось около 1,5 тыс. активистов. Над ними были подняты флаги Чехии, транспаранты и плакаты с надписями, осуждающими действия правительства в социальной сфере и области экономики. Доминировали требования повышения государственного финансирования бюджетной сферы и окладов трудящихся. Звучали призывы к отставке кабмина.

Ораторы, выступившие на митинге, обвинили кабмин в пренебрежении интересами трудящихся, что, как отмечалось, выразилось в недавнем принятии властями пакета жестких мер по экономии средств госбюджета. Лидер ЧМКП Йозеф Сржедула утверждал, что правительство не желает вести социальный диалог с профсоюзами. Он заявил, что протесты в республике продолжатся, если власти не будут относиться к ним как к равным партнерам.

"Люди, пришедшие [на демонстрации и митинг] дали четко понять, что им не нравится сложившаяся ситуация", - сказал глава крупнейшего профцентра. Полиция не зафиксировала инцидентов в ходе уличных протестов в столице.

Забастовки в стране

В Чехии в понедельник проходит "День протестов", включающий предупредительную забастовку. К ней, согласно профсоюзам, подключились сотни предприятий, учреждений и фирм. Большинство из них прекратило работу на один час. В течение всего дня, согласно профсоюзам, бастуют работники 7 213 детских садов, начальных и средних школ. Это 74% детских дошкольных учреждений и школ страны.

На два часа было остановлено производство на всех трех заводах Skoda Auto, находящихся в городах Млада-Болеслав (центральная часть Чехии) и Врхлаби (север республики), а также в селе Квасины (север республики). К протестам присоединились рабочие и служащие фирм-поставщиков крупнейшего чешского автомобилестроительного предприятия. В городе Млада-Болеслав, как проинформировали представители профсоюзной организации Skoda Auto, прошел митинг с участием более тысячи трудящихся.

Лидер крупнейшего чешского оппозиционного политического движения АНО (Акция недовольных граждан), экс-премьер республики Андрей Бабиш, комментируя протесты профсоюзов, высказался за отставку действующего кабмина премьер-министра Петра Фиалы. "Правительство должно было бы немедленно подать в отставку. Премьер Фиала отказывается говорить [с профсоюзами] и наносит ущерб стране", - сказал политик.

Протесты, по словам Бабиша, вызваны тем, что власти не справляются с инфляцией и ростом цен на энергию. Кабмин, как утверждает он, распугал инвесторов и они покидают республику.

Позиция властей

Между тем Фала заявил, согласно информационному агентству CTK, что протесты профсоюзов не обоснованы. "Правительство не может под давлением [профсоюзов] отказаться от усилий по оздоровлению общественных финансов. Если бы мы пошли на это, то лишились бы хорошо [обеспеченного] будущего, - процитировало агентство слова премьера. - Я готов к переговорам [с профсоюзами], но без оказания давления [на власти с их стороны]". Он подчеркнул, что правительство ведет постоянный диалог с профсоюзами, но "заинтересованность в нем должны проявлять обе стороны". Истинной причиной проходящих в стране протестов, по его словам, являются политические амбиции профсоюзных лидеров.

Пакет правительственных мер, как подчеркивают представители властей, должен обеспечить в течение предстоящих двух лет экономию бюджетных средств в сумме около 150 млрд крон (примерно €7 млрд). Она будет достигнута, в частности, за счет увеличения налогового бремени фирм и предприятий. Кроме того, повысится налог на недвижимость. Произойдет также повышение налогов на содержащие алкоголь напитки, сигареты и другие табачные изделия. Будут отменены действующие налоговые льготы.

Чешские политологи прогнозируют, что прошедшие в понедельник в республике акции протеста не приведут к отставке действующего правительства.