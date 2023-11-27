ВПП ООН оказала помощь более чем 120 тыс. жителей сектора Газа с 24 ноября

В организации считают, что необходимо расширять и поддерживать масштабы помощи

РИМ, 27 ноября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) с 24 ноября обеспечила более 120 тыс. человек в секторе Газа необходимым продовольствием.

"С пятницы ВПП ООН обеспечила 121 161 человека самым необходимым продовольствием, в том числе семьи в труднодоступных районах. На сегодняшний день мы охватили в общей сложности почти 760 тыс. человек. Однако люди нуждаются в пище каждый день, а не только в течение четырех дней. Необходимо расширять и поддерживать масштабы помощи", - говорится в записи организации в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее исполнительный директор ВПП ООН Синди Маккейн назвала достигнутое соглашение о гуманитарной паузе на Ближнем Востоке "важным и долгожданным первым шагом".