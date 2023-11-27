Первый в Ингушетии национальный парк начнут строить в 2024 году

Руководитель республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что, учитывая важность проекта и его актуальность, решено провести опрос и позволить жителям республики самим дать название парку

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство первого в Ингушетии национального парка начнется в 2024 году в городе Назрани. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В 2024 году в Назрани начнется строительство первого в регионе Национального парка. Актуальность его создания назрела давно. Очень важно, чтобы жители республики могли проводить свой досуг в современном и комфортном месте", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он уверен, что национальный парк "станет визитной карточкой региона". "В проекте парка есть колесо обозрения, аттракционы, пруд. Будут созданы условия и для занятий спортом: футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки и многое другое", - отметил глава региона.

Руководитель Ингушетии добавил, что, учитывая важность проекта и его актуальность, решено провести опрос и позволить жителям республики самим дать название парку. "Опрос стартует 1 декабря и продлится 20 дней. Его условия будут размещены на сайте Минстроя Ингушетии. Каждый житель республики сможет, перейдя по ссылке, выбрать понравившийся ему дизайн-проект и отдать за него свой голос", - заключил Махмуд-Али Калиматов.