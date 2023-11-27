В БАПОР сообщили о доставке воды на север Газы впервые с начала конфликта

Палестинским беженцам также привезли готовую еду, палатки и предметы первой необходимости

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что в воскресенье на север сектора Газа впервые с момента обострения была доставлена вода.

"Вчера наши колонны с гуманитарной помощью достигли районов на севере сектора Газа. Агентства ООН и Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) доставили готовую еду, палатки, воду и предметы первой необходимости. Это была первая с начала конфликта поставка чистой воды людям, укрывшимся на севере", - говорится на странице агентства в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.