Путин учредил стипендию за исследования в научно-технической сфере

Она составит 75 тыс. рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в научно-технической сфере. Соответствующий документ опубликован.

Указывается, что стипендия будет доступна для лиц, получающих образование по очной форме обучения и "проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ". Выплаты будут назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно. Отмечается, что общее число получающих стипендию не может превышать 2 тыс. человек ежегодно.

Кандидаты на получение стипендии выдвигаются их научными руководителями.

Гранты и стипендии, которые получали аспиранты и адъюнкты как молодые ученые или студенты и аспиранты, обучающиеся на приоритетных экономических направлениях, продолжат получать выплаты совместно с новой стипендией.

Правительству РФ поручено образовать совет по вопросам назначения и выплат стипендии, утвердить положение о совете, а также определить порядок выплат в течение двух месяцев.