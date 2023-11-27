В ЛНР после непогоды восстановили электроснабжение свыше 108 тыс. абонентов

Обесточенными остаются 123 785 абонентов

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты после непогоды восстановили подачу электроэнергии свыше 108 тыс. абонентов в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго республики.

"Энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. По состоянию на 17:00 [мск] в республике восстановлено электроснабжение 108 130 абонентов. Обесточенными остаются 123 785 абонентов, а также 1 440 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики будут работать "вплоть до полного восстановления электроснабжения всех потребителей".

В результате сильных порывов ветра, обрушившихся на ЛНР в ночь на понедельник, в республике наблюдаются перебои в работе мобильной связи. Как ранее сообщал глава республики Леонид Пасечник, почти 100 бригад энергетиков работают над восстановлением линий электропередачи в регионе, поврежденных из-за сильных порывов ветра. При этом почти 500 тыс. абонентов остались без водоснабжения из-за аварийных отключений водозаборов и насосных станций.