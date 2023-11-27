Срок предоставления бесплатной медпомощи в новых регионах продлили до 2025 года

Речь идет о той помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2024 год финансирование оказания бесплатной медпомощи жителям новых регионов за счет бюджетов этих субъектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает, что срок финансового обеспечения оказания бесплатной медицинской помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей продлевается с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года.

Уточняется, что речь идет о той помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Норма также распространяется на тех жителей новых регионов, которые не застрахованы по программе ОМС.

Средства, необходимые для реализации инициативы, будут выделены из федерального бюджета, а также из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования.