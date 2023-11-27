Окружные военные суды будут рассматривать дела о терроризме

Такие дела ранее рассматривались только 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными и военными судами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому окружные (флотские) военные суды смогут рассматривать дела, связанные с террористической деятельностью. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такие дела рассматривались только 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными и военными судами. По новому закону, эта обязанность возлагается на все окружные военные суды в соответствии с их юрисдикцией.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, реализация закона позволит оптимизировать нагрузку на судей и обеспечить соблюдение принципа разумного срока уголовного судопроизводства.

Также окружным (флотским) военным судам будут переданы уголовные дела о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, о насильственном захвате или удержании власти, о вооруженном мятеже, о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности.