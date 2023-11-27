Детский омбудсмен Подмосковья выступила за ужесточение законов о содержании питомцев

Ксения Мишонова предложила обязать владельцев бойцовых пород собак проходить курсы по дрессировке и платить специальный налог за содержание животного

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила обязать владельцев крупных и бойцовых пород собак проходить курсы по дрессировке питомцев, а также ввести за содержание собак специальный налог.

В пятницу, 24 ноября, появилась информация, что бультерьер напал и покусал женщину и 4-летнюю девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе Московской области. По данным СК РФ Подмосковья, хозяин гулял с собакой бойцовской породы, на которой не было намордника и поводка. По данному факту следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ)".

"Очень жаль девочку. Такие рваные раны очень трудно заживают, скорее всего, останутся на всю жизнь. Не говорю уже о психологических последствиях. Очень сочувствую ребенку и родителям. Считаю, что ответственность за произошедшее лежит полностью на владельце собаки! И он должен понести наказание, в том числе возместить нанесенный вред. Готовы юридически сопровождать семью в этом вопросе. Мы постоянно ратуем за ужесточение законов о содержании домашних животных, повышающих ответственность их владельцев. Хозяева, особенно крупных и бойцовых пород, обязательно должны проходить специальные курсы по дрессуре и особенностям поведения породы перед тем, как завести питомца, и платить налоги", - сказала она ТАСС.

Мишонова отметила, также животные быть зарегистрированы и чипированы. "Все должны понимать, что собака - даже маленькая - это не игрушка. Быть может, имеет смысл приравнять уровень ответственности владельца собаки к уровню ответственности владельцев, скажем, холодного оружия. Урон от полученных травм часто соизмерим", - добавила детский омбудсмен.