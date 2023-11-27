Ковчег с мощами Сергия Радонежского по благословению патриарха принесли в храм Бутырки

Викарий патриарха, председатель комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь архиепископ Егорьевский Матфей совершил молебен преподобному Сергию Радонежскому

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был доставлен в храм Покрова Пресвятой Богородицы в московской Бутырке (СИЗО-2 УФСИН по Москве). Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России и во ФСИН России.

С 2022 года в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия ковчег уже побывал в 70 российских регионах, где миллионы верующих смогли с верой и молитвой приложиться к ним, рассказали в пресс-службе. В храме Покрова, расположенном в самом центре СИЗО "Бутырка", возможность приложиться к христианской реликвии, попросить молитвенной помощи у самого почитаемого в народе русского святого представилась сотрудникам учреждения, почетным гостям и заключенным.

Викарий патриарха, председатель комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь архиепископ Егорьевский Матфей совершил молебен преподобному Сергию Радонежскому, после которого поблагодарил всех за соборную молитву и рассказал о значении личности преподобного Сергия для России и ее народа. Он указал на особую значимость для людей, находящихся в заключении, возможности приложиться к святыне. "Это особая категория людей, которые не имеют тех степеней свободы, которые имеет простой человек, но прикосновение к святыне дарует веру и надежду, а самое главное - благодать, которая помогает человеку исправиться, найти те причины своего проступка в душе, которые помогут изменить свою жизнь", - сказал архиепископ.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отметил, что в учреждениях уголовной-исполнительной системы (УИС) по всей стране содержатся более 238 тысяч верующих. А директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что в прошлом году сотрудники органов и учреждений УИС практически всех регионов страны смогли приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского и принять участие в торжественных богослужениях, молебнах, крестных ходах. "Сегодня такая возможность появилась у сотрудников ведомства Московского региона и у лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях", - сказал он, поблагодарив организаторов мероприятия за возможность поклониться святыне.

Ковчег со святыми мощами в течение этой недели будет принесен во все пенитенциарные учреждения УФСИН России по Москве.