В Северной Осетии во всех районах пожилых обучат компьютерной грамотности

Первая лекция состоялась на базе республиканского дома-интерната для престарелых и людей с инвалидностью "Забота"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Пожилых жителей Северной Осетии обучат компьютерной грамотности до конца года, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Первая лекция состоялась на базе республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота". До конца года подобные занятия пройдут во всех районах республики. Надеюсь, в скором времени и среди моих читателей увеличится число представителей старшего поколения благодаря этому курсу", - написал Меняйло.

Представителей старшего поколения учат компьютерной грамотности специалисты "Ростелекома" и Министерства труда и соцразвития Северной Осетии в рамках проекта "Азбука интернета".

"Значимая и полезная работа! Сейчас, в век стремительного развития технологий, когда каждый ребенок легко орудует компьютерной мышью, крайне важно сделать так, чтобы наши уважаемые старшие не чувствовали себя оторванными от современного мира", - отметил руководитель региона.