В Подмосковье за неделю установили 50 новых трансформаторов

Новое оборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей в период низких температур и повысит качество поставляемой потребителям электроэнергии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" установили за неделю в Московской области 50 новых трансформаторов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей за минувшую неделю заменили 50 трансформаторов на новые в различных населенных пунктах Московской области. Так, на трансформаторных подстанциях севера Подмосковья установлены 20 новых трансформаторов 6-10 кВ с увеличением мощности. По одному в Сергиево-Посадском, Мытищинском городских округах, а также в городских округах Красногорск и Пушкинский, три - в Клинском городском округе, семь - в Дмитровском и шесть - в Солнечногорском городских округах", - говорится в сообщении.

Также на юге Московской области было установлено 18 новых трансформаторов с увеличением мощности: шесть из них в городском округе Чехов, 12 - в Раменском городском округе. На востоке Подмосковья, в городском округе Щелково, заменили 12 трансформаторов на новые, большей мощности, до 400 кВА.

"Новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей в период низких температур и гарантированно повысит качество поставляемой потребителям электроэнергии. Работа по обновлению электросетевого комплекса продолжается", - резюмировали в пресс-службе.