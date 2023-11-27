Чернышенко: стипендия за исследования в научно-технической сфере усилит приток молодежи

Вице-премьер отметил, что выплату в размере 75 тыс. рублей получат около 2 тыс. аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования по приоритетам научно-технологического развития страны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новая стипендия для аспирантов подтверждает приоритет государства в поддержке ученых и науки в России, данная мера позволит усилить приток молодежи в науку. Такое мнение выразил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в научно-технической сфере.

"Решение президента России Владимира Путина по учреждению новой стипендии для аспирантов подтверждает, что поддержка ученых и российская наука в целом сегодня в приоритете у государства. Мера позволит усилить приток молодежи в науку и поощрит активных исследователей", - сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат.

Он отметил, что стипендию в размере 75 тыс. рублей получат около 2 тыс. аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования по приоритетам научно-технологического развития страны и для этого кабмин готовит все необходимые документы. "Эти и другие меры поддержки исследователей будут обсуждаться на предстоящем Конгрессе молодых ученых, который соберет участников из всех регионов России, включая новые, и других стран", - добавил Чернышенко.

В документе указывается, что стипендия будет доступна для лиц, получающих образование по очной форме обучения и "проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ". Выплаты будут назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно. Отмечается, что общее количество получающих стипендию не может превышать 2 тыс. человек ежегодно. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются их научными руководителями.