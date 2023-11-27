В Чехии забастовку поддержали десятки тысяч сотрудников Skoda Auto

Активисты потребовали от правительства отказаться от реализации жестких мер экономии госбюджета, большинство из которых вступят в силу с 1 января 2024 года

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Примерно 37 тыс. рабочих и служащих Skoda Auto и около 20 тыс. сотрудников компаний - поставщиков крупнейшего чешского автомобилестроительного предприятия поддержали предупредительную забастовку против социально-экономической политики чешского правительства. Со ссылкой на профсоюзную организацию Skoda Auto об этом сообщило Чешское телевидение.

Забастовка на заводах Skoda Auto, находящихся в городах Млада-Болеслав (центральная часть Чехии) и Врхлаби (север республики), а также в селе Квасины (север республики), прошла в понедельник с 13:00 до 15:00. Во время прекращения производства на площади перед зданием крупнейшего завода компании в городе Млада-Болеслав состоялся митинг, в котором, согласно профсоюзам, приняли участие более 10 тыс. рабочих и служащих. По числу участников он значительно превзошел такую же акцию в Праге.

Активисты Skoda Auto потребовали от правительства отказаться от реализации жестких мер экономии госбюджета, большинство из которых вступят в силу с 1 января 2024 года. Они, согласно выступавшим на митинге, приведут к значительному снижению жизненного уровня трудящихся. "Для нас ситуация будет все хуже и хуже из-за инфляции и роста цен на энергию", - сказал лидер профорганизации предприятия Ярослав Повшик.