Папа Римский считает, что конференция ООН по климату может стать "поворотным моментом"

Понтифик ранее подтвердил свое участие в СОР-28 в Дубае, куда он должен отправиться 1 декабря

ВАТИКАН, 27 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил мнение, что 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН (СОР) об изменении климата, которая состоится в ОАЭ, может стать поворотным пунктом в решении связанных с изменением климата проблем.

"Если мы верим в способность людей преодолевать свои мелкие интересы и мыслить масштабно, то мы не должны предавать мечту, что COP-28 приведет к ускорению энергетического перехода. Эта конференция может стать поворотным пунктом", - говорится в записи понтифика в социальной сети X (ранее Twitter).

У 86-летнего Франциска был обнаружен воспалительный процесс в легких, он лечится антибиотиками, которые вводятся внутривенно. В субботу из-за недомогания он отменил ряд аудиенций, а в воскресенье текст его проповеди читал сотрудник государственного секретариата, участвующий в написании папских речей.

Тем не менее, понтифик подтвердил свое участие в конференции ООН (СОР-28) в Дубае, куда он должен отправиться 1 декабря. Служба печати распространила предварительную программу, в которой, помимо выступления на конференции, запланирован ряд двусторонних встреч. Как ожидается, со своими собеседниками Папа Римский будет обсуждать конфликт на Ближнем Востоке.