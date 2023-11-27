На дорогах Петербурга образовались 10-балльные пробки на фоне снегопада

По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, на региональных трассах задействовали около 250 снегоуборочных машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. На дорогах Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада, обрушившегося на город 27 ноября, образовались 10-балльные пробки. Заторы наблюдаются в разных районах города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" по состоянию на 19:40.

Как рассказали в городском комитете по благоустройству, дорожные предприятия Петербурга работают в усиленном режиме: задействовали порядка 800 единиц техники и более 900 специалистов ручного труда. "Все ресурсы брошены на борьбу со стихией. Снегопад, который обрушился на наш город, не дает возможности проводить какие-либо иные мероприятия, кроме цикличной и ритмичной работы уборочной техники по сдвиганию снежных масс и прометанию проезжей части и тротуаров. И, надо понимать, что дороги после прохождения техники заваливает опять", - отмечается в сообщении на странице комитета во "ВКонтакте". По прогнозам метеорологов, нынешний снегопад принесет в город до 15 см снега.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом усилена смена эксплуатации Западного скоростного диаметра, сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор ЗСД). "В усиленных сменах более 35 единиц крупной спецтехники (комбинированные дорожные машины, погрузчики), а также малая механизация. Специалисты ручного труда вышли на очистку магистрали. На данный момент ведется противогололедная обработка и просеивание проезжей части. С начала суток израсходовано более 100 тонн противогололедных материалов", - говорится в сообщении. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и следовать знакам переменной информации.

О метели во всех районах и плохой видимости на дорогах сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Как отмечается в ее Telegram-канале, на региональных трассах работают около 250 снегоуборочных машин.

Интенсивность снегопада, начавшегося в днем, усилилась к вечеру. С 15:00 27 ноября до 09:00 28 ноября в городе объявлен желтый уровень погодной опасности, в том числе из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с. Снежный покров в Петербурге, согласно прогнозу главного синоптика, вырастет к ночи на 7-10 см. Влияние циклона закончится к утру 28 ноября, когда атмосферный фронт уйдет в сторону Финляндии.