В финале премии "Студент года" примут участие 400 студентов из 60 регионов

Имена победителей назовут 30 ноября

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Около 400 студентов из 60 регионов страны принимают участие в Национальном финале Российской национальной премии "Студент года" профессиональных образовательных организаций в Казани. В 2023 году в финале премии впервые принимает участие студент из Запорожской области, сообщили ТАСС организаторы.

"География участников обширная - от Камчатки до Калининграда. В зависимости от того, как прошли региональные этапы и насколько сильные были участники", - рассказал заместитель председателя Российского союза молодежи Алексей Кривицкий на открытии премии. Самые многочисленные делегации представлены участниками из Томской, Свердловской и Липецкой областей. Также в премии принимает участие студент Леонид Баранов из Запорожской области в номинации "Спортсмен года".

"Сегодня в зале собрались 400 лучших студентов ссузов. Впереди вас ждут встречи с вашими новыми знакомыми и экспертами, образовательные мастер-классы, конкурсные этапы. Хочется сказать вам одно: вы уже победители, которые ставят новые цели и достигают их. Я желаю всем удачи и новых побед!", - поприветствовал участников премии Кривицкий.

В течение трех конкурсных дней студенты покажут себя по 11 номинациям: "Председатель совета обучающихся года", "Профессионал года", "Общественник года", "Староста года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Добровольческое объединение года", "Патриотическое объединение года", "Студенческое медиа года", "Студенческий клуб года", "Киберспортивный клуб года".

Экспертами премии профессиональных образовательных организаций стали общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности, которые в течение всего проекта будут оценить участников по индивидуальным и коллективным номинациям. Финал премии состоится 30 ноября 2023 года, где назовут имена победителей, а также обладателя главной награды - Гран-при.

Учредителями и организаторами Премии в 2023 году являются Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", правительство Республики Татарстан, она реализуется при поддержке Министерства просвещения России и программы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Больше, чем путешествие". Российская национальная премия "Студент года" - уникальный конкурсный проект Российского союза молодежи для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.