Представительство РФ сообщило, что эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян

Неизвестно, сколько дней потребуется для эвакуации, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 человек, включая граждан РФ и членов их семей, находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Сейчас порядка 200 человек - россиян и членов их семей - ожидают эвакуации", - указала Зарипова. "Напоминаем, что мы вывозим не только россиян, но и палестинцев - членов семей", - добавила она.

Пресс-секретарь представительства РФ при ПНА также отметила, что заявки на эвакуацию из Газы продолжают поступать.

О работе КПП "Рафах"

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на вывоз иностранных граждан из Газы по-прежнему не работает, поэтому неизвестно, сколько дней потребуется для эвакуации россиян из сектора, сообщила Зарипова.

"Как вы знаете, с начала перемирия КПП "Рафах" на вывоз иностранцев не работает. Поэтому сколько еще потребуется времени для эвакуации, мы знать не можем", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько дней необходимо для вывоза россиян из Газы.