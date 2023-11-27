Более половины частных клиник Мордовии отказались от проведения абортов

В республике на законодательном уровне ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности

ТАСС, 27 ноября. Больше половины частных клиник Республики Мордовия добровольно отказались от проведения абортов, сообщил глава региона Артем Здунов во время XXV Всемирного русского народного собора, который проходит в Москве 27-28 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы обратились к [руководителям частных клиник], приглашали, разговаривали. У нас 10 из 18 частных клиник, которые имеют лицензию [на проведение абортов], добровольно от этого отказались", - рассказал Здунов.

Ранее частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. В Минздраве республики пояснили, что искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах. В Нижегородской области губернатор внес в законодательное собрание региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты.

Мордовия - первый регион в стране, где на законодательном уровне ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. Депутаты республиканского парламента также приняли постановление об обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу установления федеральным законодательством запрета на склонение к искусственному прерыванию беременности и пропаганду абортов.

Закон об ответственности за склонение к абортам приняли также в Тверской области. Кроме того, депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили проект регионального закона, предусматривающего административную ответственность, включая штрафы от 3 до 50 тыс. рублей, за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.