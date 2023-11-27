Во всех районах Новгородской области появилась служба социального такси

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, люди с инвалидностью и ветераны ВОВ смогут воспользоваться услугой на бесплатной основе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. В Новгородской области в 2023 году обеспечили работу службы социального такси во всех районах и округах, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Для оказания услуги по транспортному обслуживанию инвалидов "социального такси" с 2012 года было приобретено пять автомобилей с подъемником для инвалидов и четыре автомобиля-универсала Lada Kalina. В рамках Года социальной поддержки населения в 2023 году на пополнение автопарка выделено из областного бюджета 26,5 млн рублей на приобретение 10 автомобилей. Благодаря этому службы созданы во всех районах и округах Новгородской области, что позволило обеспечить 100%-ный охват населения транспортными услугами", - сообщили в правительстве региона.

Как уточнили в правительстве региона, "в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения области право на получение услуги "социальное такси" имеют инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности, инвалиды боевых действий, лица, старше 80 лет, пенсионеры, находящиеся на социальном обслуживании в учреждениях социального обслуживания, нуждающиеся в проезде в медицинскую организацию, расположенную на территории Новгородской области, для проведения гемодиализа и другие группы населения".

"Стоит отметить, что инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий вправе воспользоваться социальным такси на бесплатной основе", - добавили в пресс-службе.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.