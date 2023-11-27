Глава Мордовии призвал внедрять корпоративные программы поддержки женщин и семей с детьми

По мнению Артема Здунова, в обществе и на государственном уровне необходимо сформировать "доверительную и дружелюбную среду для семей с детьми"

ТАСС, 27 ноября. Корпоративные программы поддержки для женщин и семей с детьми необходимо внедрять в российских компаниях. Такое мнение высказал глава Мордовии Артем Здунов во время XXV Всемирного русского народного собора, который проходит в Москве 27-28 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Надо обращаться к руководству крупных предприятий, чтобы они на своем уровне проводили корпоративную политику, [внедряли] определенный режим для мам, для тех, у кого много детей, чтобы [сотрудники] были уверены, что не потеряют работу, пользовались льготами, путевками. Это все могут сделать работодатели, они же заинтересованы в работниках, а людей сейчас катастрофически не хватает", - сказал Здунов в ходе секции, посвященной демографии.

Он подчеркнул важность выработки практических решений, направленных на повышение рождаемости.

"Социологические исследования показывают, что в основе принятия решения о рождении ребенка чаще всего лежат не доходы или жилищные условия, а уровень доверия женщины к своему избраннику. Другой важный фактор - уверенность семьи в своем будущем и поддержке государства. Наша основополагающая задача - сформировать в обществе и на государственном уровне доверительную, дружелюбную среду для семей с детьми", - отметил глава Мордовии.

Глава республики рассказал об опыте региона, о принимаемых мерах поддержки. В частности, в республике расширены возможности использования материнского капитала, развивается инфраструктура образовательных учреждений - нет очереди при устройстве ребенка в детский сад. Здунов также призвал учить детей культуре семейного общения, заботе о детях. "Дети должны понимать, что означает быть хорошей мамой и хорошим папой, этому нужно учить", - подчеркнул руководитель Мордовии.

Мордовия - первый регион в стране, где на законодательном уровне ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. Депутаты республиканского парламента также приняли постановление об обращении к председателю Госдумы России Вячеславу Володину и председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу установления федеральным законодательством запрета на склонение к искусственному прерыванию беременности и пропаганду абортов.