27 ноября, 18:22

В Вологодской области раньше срока намерены заменить около 240 отработавших лифтов

Врио губернатора области Георгий Филимонов поручил изыскать средства на эти цели до конца 2023 года

ТАСС, 27 ноября. Коммунальные службы Вологодской области заменят 238 отработавших срок лифтов в многоквартирных домах до 1 сентября 2024 года. Согласно техническому регламенту все лифты, отработавшие свой срок эксплуатации, должны заменить до 15 февраля 2025 года, однако в регионе приняли решение заменить их раньше этого срока, сообщила пресс-служба губернатора.

"Я вижу, в каком состоянии находятся лифты в многоквартирных домах. Команда врио губернатора региона подготовила решение по замене 238 лифтов в многоквартирных домах, накапливающих средства на общем счете фонда капитального ремонта", - привела пресс-служба слова врио губернатора области Георгия Филимонова.

Оперативно проделана колоссальная работа по составлению адресного перечня, лифты будут заменены в домах Вологды и Череповца, сообщил руководитель региона, поручив предусмотреть на это необходимые средства до 31 декабря. 

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