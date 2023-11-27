Более 60 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. 63 авиарейса отменены и задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 20:53, в аэропорту Шереметьево задержаны 19 рейсов, 7 отменены. В Домодедове задержаны 14 рейсов, еще 4 отменены, во Внукове - 10 рейсов задерживаются и 3 отменены, в Жуковском задержаны 5 рейсов, 1 рейс отменен.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Как сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в результате аномальных снегопадов высота снежного покрова местами составляла до 21 см, что в три раза выше климатической нормы и соответствует показателям января.