В ЛНР после аварии восстановили подачу воды 170 тыс. абонентам

Еще порядка 300 тыс. абонентов остаются без водоснабжения, сообщил специалист по связям с общественностью и прессой "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты госпредприятия Луганской Народной Республики (ЛНР) "Лугансквода" восстановили подачу воды порядка 170 тыс. абонентам, приостановленную после аварии из-за непогоды в регионе. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко.

"Около 170 тыс. абонентам республики к вечеру понедельника восстановили подачу воды, еще порядка 300 тыс. абонентов остаются без водоснабжения", - сказал он.

Ранее Бидлюченко сообщал ТАСС, что порядка 470 тыс. абонентов в ЛНР остались без водоснабжения из-за аварийных отключений водозаборов и насосных станций, произошедших вследствие непогоды в регионе.

В результате сильных порывов ветра, обрушившихся на ЛНР в ночь на понедельник, в республике наблюдаются перебои в работе мобильной связи. Глава республики Леонид Пасечник заявлял, что почти 100 бригад энергетиков работают над восстановлением линий электропередачи в регионе, поврежденных из-за сильных порывов ветра.