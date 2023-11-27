Из Пулково на запасные аэродромы направили 13 бортов из-за метели

На вылет из Петербурга также задержали более 25 рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Около 13 самолетов, направлявшихся в Санкт-Петербург, направили на запасные аэродромы в другие города из-за метели, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". Массивный снегопад продолжается.

"Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. На запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на фоне метели на вылет из Петербурга также задержали более 25 рейсов. Время задержки варьируется от 2 до почти 20 часов (рейс в Якутск должен был вылететь в 02:40 мск).

"Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению также отметили, что за минувшие выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 18 тыс. кубометров снежных масс, а с начала зимнего сезона на сооружениях принято и утилизировано почти 21 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге во второй половине дня. В городе до утра 28 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности. О метели во всех районах и плохой видимости на дорогах сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Как отмечается в ее телеграм-канале, на региональных трассах работают около 250 снегоуборочных машин.