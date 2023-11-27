В Италии сообщили, что конференция ЮНЕСКО в Неаполе уделит особое внимание Африке

Конференция будет проходить с 27 по 29 ноября

РИМ, 27 ноября. /ТАСС/. Особое внимание во время конференции ЮНЕСКО "Культурное наследие XXI века", которая открылась в понедельник в Неаполе, будет уделено Африке. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, который 29 ноября примет участие в министерской сессии.

"Мы хотим оказать поддержку африканским странам и странам глобального Юга, чтобы их наследие было больше представлено в списках ЮНЕСКО и, следовательно, находилось под защитой. Италия предоставит свой опыт и знания для достижения этой важной цели", - приводит слова министра пресс-служба МИД Италии.

"Наследие необходимо сохранять, продвигать, и, прежде всего, защищать от угроз. Коллективная забота о нем может помочь превратить места войны в лаборатории мира, способствуя возрождению территорий и их народов", - добавил Таяни.

Конференция будет проходить в Неаполе с 27 по 29 ноября. Она была организована МИД и министерством культуры Италии при поддержке властей Неаполя, во встрече принимают участие представители и эксперты из 194 стран-членов организации, которые обсудят такие вопросы, как чрезмерная урбанизация, климатические изменения, массовый туризм и конфликты.