АСИ открывает клуб продюсеров для развития креативных индустрий

Первую встречу планируется провести в декабре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Клуб продюсеров для развития креативных индустрий откроют в России. Первая встреча пройдет в декабре, сообщила директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

"Мы объявляем об открытии клуба продюсеров Российской Федерации, <…> [будем] все вместе системно собираться, взаимодействовать, делать совместные проекты", - сказала она в ходе презентации итогов работы Центра развития креативной экономики в 2023 году.

Она отметила, что первую встречу планируется провести в декабре.

Центр развития креативной экономики создан на базе АСИ для проведения исследований и разработки стратегий развития креативной экономики в регионах России. Он занимается развитием региональных компетенций, поддержкой креативных предпринимателей и повышением экспортного потенциала креативных продуктов. Центр объединяет ведущих продюсеров, представителей креативных отраслей и ассоциаций, экспертов в сфере креативной экономики и современной культуры.

АСИ проводит мониторинг состояния развития креативных индустрий в регионах с 2019 года. В апреле 2021 года вышел первый в России Атлас креативных индустрий - документ с системным осмыслением роли творческих индустрий как отдельного сектора экономики. В 2022 году агентство выпустило вторую редакцию атласа. Согласно полученным данным, в творческих индустриях работают около 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей, а число занятых превышает 1,5 млн.