Варшава призвала Киев выполнить требования польских перевозчиков

Они требуют, прежде всего, восстановления разрешений на международные перевозки, сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Польши призвало Украину выполнить требования польских перевозчиков. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министр Анджей Адамчик призвал к срочным действиям, чтобы выполнить требования польских автоперевозчиков <...>. Идея состоит в том, чтобы исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Польши. "Однако протестующие перевозчики требуют, прежде всего, восстановления разрешений на международные перевозки, которые были отменены согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной, вступившим в силу с 1 июля 2022 года. Поэтому министр Анджей Адамчик попросил еврокомиссара по транспорту Адину Валеан создать совместный комитет для анализа влияния этого соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС", - также заявило ведомство.

"Кроме того, министр инфраструктуры Польши еврокомиссара Адину Валеан и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать его обращение к правительству Украины относительно деактивации системы электронной очереди", - также сообщается на сайте.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

С начала транспортной блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.