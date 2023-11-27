Приоритетом центра креативных индустрий АСИ станет работа с профсообществом

Как сообщила директор центра Екатерина Черкес-заде, сейчас ведется работа над сборкой этого сообщества

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет заниматься формированием активного профессионального сообщества и развитием базы знаний по креативной экономике. Об этом ТАСС сообщила директор этого центра Екатерина Черкес-заде.

"Мы много сейчас работаем над сборкой сообщества. В следующем году центр уже будет планомерно работать с сообществом", - сказала она в кулуарах презентации итогов работы центра в 2023 году.

В сопроводительной презентации Черкес-заде отмечается, что развитие активного профессионального сообщества подразумевает формирование единой, общедоступной обновляемой базы знаний по креативной экономике для всех участников экосистемы, а также создание и дистрибуция продуктов и услуг российских креативных индустрий.

Кроме того, центр занимается разработкой реализации стратегий креативной экономики РФ, формированием нормативно-правового поля для развития индустрии, а также развитие экономики регионов через инструменты креативных индустрий.

О центре

Центр развития креативной экономики создан на базе АСИ для проведения исследований и разработки стратегий развития креативной экономики в регионах России. Он занимается развитием региональных компетенций, поддержкой креативных предпринимателей и повышением экспортного потенциала креативных продуктов. Центр объединяет ведущих продюсеров, представителей креативных отраслей и ассоциаций, экспертов в сфере креативной экономики и современной культуры.

АСИ проводит мониторинг состояния развития креативных индустрий в регионах с 2019 года. В апреле 2021 года вышел первый в России Атлас креативных индустрий - документ с системным осмыслением роли творческих индустрий как отдельного сектора экономики. В 2022 году АСИ выпустило вторую редакцию атласа. Согласно полученным данным, в творческих индустриях работают около 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей, а число занятых превышает 1,5 млн.