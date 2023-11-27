Более 90 вечнозеленых деревьев и кустарников высадят в ЖК на западе Москвы

В планах высадить почти 70 можжевеловых кустарников и 20 сосен

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Озеленение территории жилого комплекса на Мосфильмовской улице в Москве, которое проведут в I квартале 2026 года, создаст атмосферу японского сада вне зависимости от времени года. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Для организации ландшафтного дизайна, актуального зимой, во внутреннем дворе-патио и на эксплуатируемой кровле будет использовано более 90 вечнозеленых растений - почти 70 можжевеловых кустарников и 20 сосен. А всего в проекте будет высажено около 300 деревьев, кустарников и трав", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Концепция благоустройства была разработана компанией Nikken и архитектурным бюро GAFA. "Резкие перепады температур, холодные зимы, неустойчивый снежный покров ставят перед девелоперами сложные задачи организации пространства жилых комплексов, а уже сложившаяся инфраструктура Москвы накладывает ограничения по площади проектов. При этом столица России входит в десятку самых зеленых мегаполисов мира. Благодаря активному применению вечнозеленых растений, город и зимой остается зеленым", - добавили в Москомархитектуре.

Там отметили, что в столице насчитывается более 40 лесных массивов, это около 12% территории города. При этом хвойные породы составляют 23% всех зеленых насаждений мегаполиса.

"Помимо создания дополнительного объема и зонирования пространства, даже небольшое количество вечнозеленых растений способно положительно влиять на атмосферу двора-патио. Но в условиях плотной застройки не всегда получается основать новый парк или сквер в рамках жилого проекта. [В данном жилом комплексе] было решено использовать большое количество вечнозеленых растений: сосны крючковатая и горная, можжевельники Пфитцера и казацкий. Выбор можжевеловых не случаен - они растут только в экологически чистых районах", - пояснил руководитель архитектурного бюро GAFA Григориос Гавалидис.

Также для реализации идеи "взрослого" сада используют деревья-крупномеры и кустарники. Благодаря ярусному озеленению, которое включает в себя территорию внутреннего двора (0,35 га) и частично эксплуатируемую кровлю, площадь озеленения увеличится вдвое, заключили в пресс-службе.