В Британии зафиксировали первый в стране случай заражения человека "свиным гриппом"

У заразившегося жителя Северного Йоркшира отмечались легкие респираторные симптомы заболевания, сейчас он полностью выздоровел

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Первый в Великобритании случай заражения человека вирусом гриппа А(H1N2), которым болеют свиньи, был отмечен на севере Англии. Об этом сообщает британское Агентство по безопасности в области здравоохранения (UK Health Security Agency, UKHSA).

Как указывают в ведомстве, речь идет о разновидности вируса 1b.1.1, "отличающейся от тех, которые вызывали случаи заражения людей гриппом A(H1N2) в других странах, но напоминающей вирусы, циркулирующие в британской популяции свиней ". Сейчас эксперты агентства "тесно сотрудничают с партнерами, чтобы определить свойства патогена и оценить риски, которые он представляет для здоровья людей".

У заразившегося жителя Северного Йоркшира отмечались легкие респираторные симптомы заболевания, сейчас он полностью выздоровел. Контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением. Способ заражения пока не установлен.

"Благодаря стандартной программе эпидемиологического надзора за гриппом и секвенированию генома нам удалось обнаружить вирус. Это первый случай, когда на территории Соединенного Королевства он был выявлен у человека, однако он очень похож на вирусы, которые обнаруживаются у свиней. Мы ведем активную работу, которая направлена на отслеживание контактов заболевшего и ограничение потенциального распространение вируса", - заявила представитель UKHSA Мира Чанд. Как отмечает телеканал SkyNews, с 2005 года в мире было отмечено 50 случаев заражения людей вирусом гриппа A(H1N2).

В 2009 году мир столкнулся с пандемией так называемого мексиканского или свиного гриппа H1N1, в ходе которой было лабораторно подтверждено почти 500 тыс. случаев заражения, однако их реальное количество могло быть на два-три порядка больше. Согласно представленным ВОЗ оценкам, смертность при H1N1, который сейчас стал сезонным, в ходе пандемии не превышала смертности при обычном гриппе, однако перенесенное заболевание могло вызывать необычные осложнения.