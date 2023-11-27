27 ноября, 20:53

В Вологде за полдня выпала четверть месячной нормы осадков

Как сообщил мэр Сергей Воропанов, для уборки города использовали всю имеющуюся технику

ТАСС, 27 ноября. Порядка четверти месячной нормы осадков выпало за полдня в Вологде. Снегоуборочная техника будет всю ночь убирать последствия сильного снегопада, под утро на очистку перекрестков и автобусных остановок выйдут 120 дворников, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Ситуация в городе сложная, за половину дня выпало порядка четверти месячной нормы осадков. Для усиления подрядчиков использовали все имеющиеся резервы техники, помощь оказали и некоторые крупные предприятия, взяв на себя уборку прилегающих территорий. На особом контроле обстановка во дворах. Планируем завтра перебросить технику на расчистку этих территорий", - сообщил Воропанов в своем Telegram-канале.

По его данным, основные снегоуборочные работы пройдут ночью, когда машин на улице мало. Звенья комбинированных дорожных машин пройдут два полных круга, чтобы убрать последствия сильного снегопада. К полуночи трактора начнут расчищать тротуары. Так как снегопад продолжается, процедуру нужно будет повторить два-три раза.

Оранжевый уровень природной опасности объявлен в Череповце, все коммунальные службы работают с удвоенной силой, сообщил мэр города Вадим Германов. По его словам, этот снегопад может стать самым сильным за всю историю метеонаблюдений. "Сегодня на улицах Череповца работают 75 единиц техники и 156 человек, убирающих снег вручную. Их главная задача - обеспечить движение общественного транспорта. В первую очередь колонны со щетками пойдут по центральным улицам. Такая же схема будет действовать и при расчистке тротуаров", - сообщил Германов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей сократить поездки на личном транспорте и уступить дорогу уборочной технике.

Последствия снегопада обсуждались на оперативном совещании врио губернатора области Георгия Филимонова, который потребовал установить график уборки и отслеживать его выполнение, а также запланировать закупку необходимой уборочной техники.

По информации Вологодского ЦГМС, в понедельник область оказалась под влиянием активного южного циклона, который принес сильные снегопады, метели, снежные заносы. Ожидается, что непогода стихнет во вторник днем. В среду под влиянием антициклона погода улучшится, а в четверг днем ожидается выход нового южного циклона, вновь пойдет снег, но его прогнозируется меньше, чем в начале недели. 

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