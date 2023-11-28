Путин по видеосвязи выступит на заседании Всемирного русского народного собора

В мероприятии также примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других централизованных религиозных организаций России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в формате видео-конференц-связи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященном 30-летию образования этой организации.

Тема форума - "Настоящее и будущее Русского мира".

В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.

В предыдущий раз Путин выступал на заседании собора в 2018 году. Тогда он отмечал, что многие страны предпринимают попытки переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель таких усилий, как указывал президент, - создать разного рода безликие протектораты, разобщить народы, лишив их национальной памяти, низвести их до уровня вассалов, которыми проще и удобнее управлять. Он выражал сожаление, что с подобной практикой приходится сталкиваться во многих регионах планеты, в том числе на постсоветском пространстве. Ее приверженцы, пояснял Путин, используют и пещерный национализм, и русофобию, осуществляют грубое вмешательство в церковную жизнь. Российский лидер подчеркивал, что подобная политика чревата серьезными последствиями.

В последние четыре года глава государства не принимал участия в заседаниях собора, но направлял его участникам приветственные телеграммы. В последней из них, в частности, отмечалось, что организация вносит огромный, колоссальный вклад в единение общества, в сбережение духовно-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранение исторической памяти и идентичности, воспитание молодежи. В нынешнее время, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, вопросы консолидации российского народа вокруг важных, масштабных задач укрепления духовного, культурного и экономического суверенитета приобретают особое, судьбоносное значение, указывал президент.

Всемирный русский народный собор

Всемирный русский народный собор был создан и впервые состоялся ровно 30 лет назад, в 1993 году. В него входят лидеры традиционных религий, общественники, деятели науки и культуры, представители властных структур. В этом году ВРНС проходит с 27 по 28 ноября.

Мероприятия первого дня были организованы на площадке храма Христа Спасителя. Там состоялись секционные заседания по нескольким направлениям: идеологическому, экономическому, демографическому, образовательному, военному, молодежному, международному, благотворительному, по миграционной политике и градостроительному развитию.

Предстоящее пленарное заседание пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Его возглавит лично глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.