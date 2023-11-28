Пользователи "Одноклассников" смогут скрывать данные на странице от незнакомцев

При максимальном уровне приватности посторонним будет доступна только базовая информация - имя и аватар, уточнили в пресс-службе соцсети

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Возможность скрыть информацию профиля от тех, кто не добавлен в друзья, стала доступна всем пользователям "Одноклассников", сообщила пресс-служба соцсети.

"Теперь пользователи могут ограничить доступ посторонних к ленте новостей, списку друзей, видео и фотографиям, информации о праздниках, которые отмечает человек, и полученным подаркам. Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее. При максимальном уровне приватности посторонним доступна только базовая информация о профиле - имя и аватар", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, до конца года появится и возможность отключить получение подарков от тех, кто не добавлен в друзья.

В пресс-службе отметили, что обновления позволят избежать нежелательной активности на личной странице и максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле.