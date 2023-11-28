Красный Крест сообщил об удержании движением ХАМАС заложников на поле боя

Такая ситуация существенно затрудняет работу организации, отметили в МККК

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на поле боя, по причине чего работа Международного комитета Красного Креста (МККК) затруднена. Об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони в интервью РБК.

"Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу. Очень сложно с безопасностью. Обычно стороны конфликта гораздо менее расположены к тому, чтобы дать нам доступ, если речь идет о близости к полю боя", - сказал он.

Карбони также выразил сожаление в связи с тем, что ХАМАС отказал МККК в посещении заложников, и Израиль не предоставил организации доступ к палестинским заключенным. "Безусловно, мы сожалеем об этом взаимном условии, и мы сожалеем о том, что оно было предано огласке. Мы до сих пор обсуждаем вопрос с израильскими официальными лицами, в ведении которых находятся заключенные, и очень надеемся, что сможем возобновить визиты", - констатировал директор регионального управления оперативной деятельности МККК.