В России могут ввести категорию ветерана военной журналистики

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил для таких представителей СМИ предусмотреть льготы и компенсации, аналогичные мерам соцподдержки для ветеранов боевых действий

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, вводящий в РФ категорию "ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующее изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". Также для ветеранов военной журналистики предусматриваются льготы и компенсации, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Такие меры включают в себя компенсацию расходов на оплату ЖКУ, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами, а также возможность взять отпуск в удобное для ветерана время.

"Людям нужна объективная картина событий, а значит, журналисты будут ездить в горячие точки. Самоотверженная работа с очень высоким риском. Будем добиваться получения журналистами статуса ветерана боевых действий, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержки и защиты для членов их семей", - добавил в беседе с ТАСС Слуцкий.

Он также отметил, что законопроект предлагает отнести к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях, в том числе на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик - с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.