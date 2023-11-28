JPost: телефонные линии экстренных служб Израиля не работают из-за кибератаки

Доступны только несколько каналов связи, среди которых SMS-сообщения и телефонные линии, которые предназначены для граждан с нарушением слуха или речи, сообщает издание

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Телефоны некоторых экстренных служб Израиля отключили из-за кибератаки. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По его данным, телефоны основных экстренных служб, в том числе израильской скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида"), полиции и пожарных не работают из-за кибератаки.

Также сообщается, что у аварийных и экстренных служб остались рабочими только несколько каналов связи, таких как SMS-сообщения и телефонные линии, предназначенные для граждан с нарушениями слуха или речи. Сейчас они используются для приема всех сообщений о чрезвычайных и экстренных ситуациях.