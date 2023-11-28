На север Хабаровского края вылетели отмененные из-за непогоды авиарейсы

Они должны были вылететь по маршруту 24 и 27 ноября, сообщили в авиакомпании "Хабаровские авиалинии"

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы в северные населенные пункты Хабаровского края, отмененные из-за непогоды, вылетели по маршрутам. Об этом сообщили ТАСС в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Вылетели рейсы 403 за 24 ноября по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и за 27 ноября", - рассказали в авиакомпании.

На территорию Хабаровского края на прошлой неделе оказывал влияние снежный циклон, в разных районах отмечалась сильная метель, закрывались дороги, не работала паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материком. В селе Аян накануне еще сохранялись порывы ветра свыше 15 м/c. В настоящее время погода на большей части региона преимущественно без существенных осадков. В северном поселке Охотск отмечается небольшая метель, слабый снег идет также на юге края.